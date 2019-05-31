بالوثائق.. التعليم تعلن عن أكثر من 100 زمالة أمريكية

2019/05/31 | 20:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن توفر أكثر من 100 زمالة دراسية في الولايات المتحدة الامريكية.

وذكر بيان للوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "توفر زمالات بحثية ممنوحة من قبل جامعة Kentucky في الولايات المتحدة الامريكية للتدريسيين من حملة شهادة الدكتوراه للاقسام العلمية الموضحة في القائمة المرفقة في الاعلان والبالغ عددها 106 بواقع {واحد الى اثنين تدريسي} لكل قسم علمي ولمدة سنة واحدة".ودعت الوزارة "تدريسي الجامعات الراغبين بالتقديم على الزمالة اعلاه التقديم على الرابط الالكتروني الخاص بدائرة البعثات والعلاقات الثقافية وللفترة من 2019/5/29 ولغاية 2019/6/15 ‏https://iraqbethaat.com".وأضاف البيان كما "يتوجب على المتقدمين للرابط اعلاه ان يكونوا ممن سبق وان قدموا على الموقع الالكتروني الموضح فب ادناه وبموجب كتابنا المرقم 7001 في 2019/3/14 وسيتم اهمال اي تقديم خلاف ذلك ‏https://fellowship.rdd.edu.iq ".انتهى

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