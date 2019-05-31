استخبارات الحشد الشعبي تصدر توضيحاً حول سحب

2019/05/31 | 20:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت المعاونية في بيان تلقت الغدير سخة منه، انه "لغاية اللحظة لم يتم تسليم بطاقات (كي كارد) الخاصة بمعاونية الاستخبارات، وعليه فان ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص سحب تلك البطاقات من المنتسبين غير صحيح إطلاقاً".وأضافت "نحن من مبدأ الحرص والمسؤولية ندعو لعدم التعاطي مع تلك الاخبار التي تحاول التشويش على منجزاتنا او التقليل من اهمية نجاح مشروع توطين الرواتب الذي ندعمه بقوة ونقدم كل التسهيلات لإكمال خطواته".وأوضحت المعاونية، أن "منتسبيها لا يزالون يتسلمون رواتبهم وفق نظام البودرة المالي وكل ما يتداول بقصد كيل الاتهامات لنا عار عن الصحة".

انتهى.ص.هـ.ح.

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