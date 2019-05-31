دولة القانون يشيد بموقف العراق الرافض لبيان القمة العربية

2019/05/31 | 20:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أشاد ائتلاف دولة القانون، اليوم الجمعة، بموقف العراق الرافض لمضمون البيان الختامي للقمة العربية المنعقدة في السعودية.وذكر بيان للائتلاف تلقت “خطوة برس” نسخة منه أن “ائتلاف دولة القانون يعرب عن دعمه لموقف العراق الرافض لمضمون البيان الختامي للقمة الطارئة المنعقدة في مكة المكرمة أمس”.وأضاف “لقد تضمن البيان المعد سلفا، والذي

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