2019/05/31 | 20:54

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الكمارك ...



أعادة أصدار أرسالية مواد منزلية مخالفة للضوابط في منفذ ام قصر الجنوبي

أعلنت السلطة الكمركية في مركز كمرك ام قصر الجنوبي في محافظة

البصرة اليوم الجمعة عن أعادة أصدار أرسالية مواد منزلية

وأحذية محملة على متن حاوية حجم ٤٠قدم بسبب مخالفتها لشروط

الأستيراد . وقالت الهيئة العامة للكمارك" في بيان لها أن إعادة الأصدار ،جاءت كون

الارسالية وردت بدون أوراق رسمية وهو ما يخالف ضوابط وتعليمات

الاستيراد . وإن إجراءات الأعادة تمت وفقا" للقوانين

والتعليمات النافذة. يذكر ان الهيئة العامة للكمارك تعلن بشكل مستمر عن ضبط واعادة اصدار

مواد مختلفة يتم كشفها في مراكزها الكمركية تمنع من خلالها دخول

المواد المخالفة لشروط وضوابط الأستيراد. ...........................قسم اﻷعلام واﻷتصال الحكومي

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