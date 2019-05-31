2019/05/31 | 20:54
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
تعتزم السلطات، تجفيف بحيرة جزئيا وخفض مستوى المياه سعيا لاستخراج جثة طفلة فلبينية تبلغ من العمر 6 أعوام، لقيت حتفها على يد ضابط سفاح اعترف بقتل سبع نساء في قبرص.
ألقت الشرطة القبض على الضابط القبرصي نيكوس ميتاكساس، البالغ من العمر35 عاما، الذي اعترف خلال التحقيق بقتل 7 نساء أجنبيات وطفلة في سلسلة جرائم […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( تجفيف بحيرة بحثا عن ضحايا ضابط شرطة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
تعتزم السلطات، تجفيف بحيرة جزئيا وخفض مستوى المياه سعيا لاستخراج جثة طفلة فلبينية تبلغ من العمر 6 أعوام، لقيت حتفها على يد ضابط سفاح اعترف بقتل سبع نساء في قبرص.
ألقت الشرطة القبض على الضابط القبرصي نيكوس ميتاكساس، البالغ من العمر35 عاما، الذي اعترف خلال التحقيق بقتل 7 نساء أجنبيات وطفلة في سلسلة جرائم […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( تجفيف بحيرة بحثا عن ضحايا ضابط شرطة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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