 تجفيف بحيرة بحثا عن ضحايا ضابط شرطة

2019/05/31 | 20:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تعتزم السلطات، تجفيف بحيرة جزئيا وخفض مستوى المياه سعيا لاستخراج جثة طفلة فلبينية تبلغ من العمر 6 أعوام، لقيت حتفها على يد ضابط سفاح اعترف بقتل سبع نساء في قبرص.ألقت الشرطة القبض على الضابط القبرصي نيكوس ميتاكساس، البالغ من العمر35 عاما، الذي اعترف خلال التحقيق بقتل 7 نساء أجنبيات وطفلة في سلسلة جرائم […]

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