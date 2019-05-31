تفاصيل جديدة حول قضية العمال البنغاليين في الكرادة

2019/05/31 | 20:58

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بغداد:سومر نيوز

كشفت مديرية الشؤون الداخلية، اليوم الجمعة، تفاصيل قضية العمال البنغاليين الذين سيطرت عليهم سيطرة للاتجا...

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