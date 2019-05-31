طالباني يدعو للإسراع في عقد المؤتمر العام للاتحاد الوطني

2019/05/31 | 20:58

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بغداد:سومر نيوز

دعا القيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني قباد طالباني يوم الجمعة الى الاسراع في عقد المؤتمر العام الرا...

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