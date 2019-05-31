صحيفة: البرلمان يستعد لفتح ملف أقارب المسؤولين

2019/05/31 | 20:58

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بغداد:سومر نيوز

اكدت صحيفة العربي الجديد القطرية ،الجمعة، انه من المرتقب أن يفتح البرلمان، بعد عطلة عيد الفطر التي تستم...

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