دولة القانون يعلن دعمه لموقف العراق المعترض على البيان الختامي للقمة العربية في مكة المكرمة

2019/05/31 | 21:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر ائتلاف دولة القانون بيانا اعلن فيه دعمه لموقف العراق المعترض على مضمون البيان الختامي للقمة الطارئة التي انعقدت في مكة المكرمة.

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