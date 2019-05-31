العراق يصدر توضيحا بشأن عودة

2019/05/31 | 21:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ذكر اعلام شركة البصرة للنفط يوم الجمعة ان شركة "إكسون موبل" ستباشر بالعودة الى مكاتبها بعد غد الاحد.

وقالت الشركة في بيان اليوم، إن "شركة (إكسون موبل) ستباشر بالعودة إلى مكاتبها في البصرة ابتداءً من يوم الأحد 2 حزيران وفقاً لتأكيدات الشركة".

واوضح البيان ان "إدارة الفعاليات الميدانية كافة لحقل غرب القرنة 1 طوال مدة انتقال موظفي شركة (إكسون موبل) إلى مكاتب الشركة في دبي كانت تتم من قبل ملاكات شركة نفط البصرة بالكفاءة والجودة المطلوبة".

وكانت وكالة أنباء رويترز قد افادت في وقت سابق من اليوم أن موظفي إكسون موبيل الذين تم إجلاؤهم من العراق قبل حوالي أسبوعين، سيعودون إلى حقل غرب القرنة 1 النفطي في البصرة اعتبارا من الأحد.

ونسبت الوكالة إلى مسؤوليْن عراقييْن قولهما إن الدفعة الأولى من العائدين ستضم موظفين رفيعين ومهندسين أساسيين.

ويأتي القرار على أثر حصول إكسون موبيل على رسائل مطمئنة من وزارة النفط العراقية وشركة نفط البصرة.

وطلبت الشركة الأميركية المتعددة الجنسيات، تعزيز الأمن في منشآتها وأماكن سكن موظفيها يوفره عناصر من الشرطة والجيش العراقيين، وهو طلب لقي استجابة من الجانب العراقي، بحسب ما نسبته الوكالة للمسؤوليْن.

وفي 18 أيار/مايو 2019، أجلت إكسون جميع موظفيها الأجانب من حقل غرب القرنة 1 على عدة مراحل ونقلتهم إلى دبي.

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