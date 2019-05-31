التحالف الدولي: قتلنا أكثر من 1300 مدني في العراق وسوريا

2019/05/31 | 21:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اقر ما يسمى بـ”التحالف الدولي الجمعة، بقتله أكثر من 1300 مدني في سوريا والعراق في الغارات التي نفذها التحالف، وذلك في الفترة من أغسطس آب 2014 وحتى أبريل نيسان 2019.وأوضح التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، في بيان له، أن قواته نفذت نحو أكثر من 34 ألف غارة جوية في تلك الفترة، مؤكدًا التزامه […]

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