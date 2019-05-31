2019/05/31 | 21:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس أعرب مسؤول في الخارجية الأميركية، عن ترحيب بلاده بمبادرة السعودية لاستضافة قمتي مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية، لمناقشة التهديدات الإيرانية في المنطقة.وقال مسؤول في الخارجية الأميركية في حديث اوردته “سكاي نيوز”، إن الولايات المتحدة ترحب بمشاركة الرئيس العراقي برهم صالح، في القمة العربية بمكة المكرمة”.وأضاف: “رسالتنا إلى إيران

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخارجية الأميركية ترحب بمشاركة العراق في قمة مكة وكالة خطوة برس.

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