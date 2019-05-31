الرئيس الفلبيني يعترف بأنه كان مثليا وعالج نفسه

2019/05/31 | 21:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]اعترف الرئيس الفلبيني، رودريغو دوتيرتي، خلال زيارته إلى اليابان، بشكل مفاجئ بأنه كان مثليا لكنه عالج نفسه لاحقا بعد أن صادف زوجته.

وصرح دوتيرتي، في كلمة ألقاها أمس الخميس في طوكيو، بأنه كان مثليا منذ عدة سنوات، مشيرا إلى أنه سبق أن كان يشبه أكبر منتقديه، السيناتور أنطونيو تريلين.وقال دوتيرتي خلال كلمته مازحا: "قال لي مثلي منذ بعض الوقت إن تريلين كانت له ميول للمثلية، لافتا إلى أن هذا الأمر واضح بسبب أسلوبه وحركاته.وأضاف الرئيس الفلبيني، المعروف بتصريحاته وتصرفاته غير المألوفة والمثيرة للجدل: "لم أستغرب من ذلك.



وكنت شبيها لتريلين، لكنني عالجت نفسي"..



"عندما بدأت علاقاتي مع إليزابيث تسيمرمان (زوجته السابقة)، قلت لنفسي إن هذا هو الصواب! وأصبحت رجلا من جديد".وفي ختام تصريحه حول هذا الشأن، شدد الرئيس الفلبيني على أن الميول الجنسية للناس غير مهمة بالنسبة له، مبينا: "حتى إذا كنت أنا مثليا أم لا، فهذا غير مهم بالنسبة لي".وسبق أن أكد دوتيرتي مرارا أنه يلتزم بآراء ليبرالية فيما يخص مسألة المثلية، لكنه لم يقم بأي إجراءات حتى الآن لتغيير القوانين من أجل السماح للمثليين بالزواج من بعضهم، رغم أنه أشار مرارا إلى وجود إمكانية لذلك.

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