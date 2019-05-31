التنبؤ بالأمراض التي تصيب الإنسان عن طريق البكتيريا

2019/05/31 | 21:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..توصلت دراسة علمية حديثة إلى أن الأطباء بدأوا يستعينوا بالبكتيريا لتحديد الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة ببعض الأمراض.وكشفت الدارسة، التي أجراها باحثون بجامعة هارفارد، أن التجارب توصلت لتغير الحديقة الجرثومية، الأمر الذي يساعد على تحديد المصابين بمرض التهاب الأمعاء والسكري، وكذلك الولادة المبكرة، بحسب موقع “نيويورك بوست”.وتبين من الدراسة التي تركزت على البكتيرياوالفيروسات […]

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