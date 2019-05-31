2019/05/31 | 21:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

31/05/2019 20:48:00 PM |

عدد القراءات : 27

واع / بغداد / ز .أ

أعلنت وزارة التربية عن نتائج الدراسة الابتدائية السادس الابتدائي للمديرية العامة للتربية في محافظة واسط للدور الاول للعام الدراسي 2018 -2019.

https://drive.google.com/drive/folders/1CXVjmsi_4DPQewWINSdcD3mfXRJOj0wW

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واع / التربية تعلن نتائج محافظة واسط) نشر أولاً على موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واع / التربية تعلن نتائج محافظة واسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي).