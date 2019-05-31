النفط تتفق مع شركة اكسون موبيل على عودة عامليها إلى البصرة

2019/05/31 | 21:13

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بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت شركة نفط البصرة، اليوم الجمعة، الاتفاق مع شركة اكسون موبيل على عودة عامليها إلى المحافظة.

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