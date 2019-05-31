اعتقال 216 متهم بجرائم مختلفة في ميسان

2019/05/31 | 21:13

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بغداد/...اعلنت قيادة شرطة ميسان ،الجمعة، عن إلقاء القبض على 216 متهم بجرائم مختلفة وضبط أسلحة نارية وعجلات ودراجات نارية مخالفة للقانون بعملية امنية واسعة في المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان، ان" القوات الامنية بمختلف صنوفها نفذت سلسلة عمليات أمنية وممارسات واسعة لتعقب ومطاردة المطلوبين، أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من المشتبه بهم بجرائم مختلفة وضبط أسلحة نارية وعجلات ودراجات نارية مخالفة للقانون ، فضلاً عن ضبط مواد وادوات تستخدم لتعاطي المخدرات في السيطرات والطرق الخارجية".

واضافت، ان" القوات القت القبض على 216 متهم ومشتبه بة من بينهم "71" متهم بجرائم الايذاء العمد والتهديد، و"٢٤" متهم بجرائم السرقات والقتل العمد و"12" متهم وفق جرائم الإرهاب لارتكابهم جريمة إطلاق النار على دور المواطنين ما يعرف بـــ (الدكة العشائرية".



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