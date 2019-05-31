توجيه اتهامات جديدة لـ مؤسس ويكيليكس

2019/05/31 | 21:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسط احتمالات بترحيله من بريطانيا، حيث يواجه عقوبة السجن، وجّهت وزارة العدل الأميركية 17 اتهاما جديدا لمؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج تتعلق الاتهامات الجديدة بحصوله

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