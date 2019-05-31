بالصور.. 84 مدينة حول العالم أحيت يوم القدس العالمي

2019/05/31 | 21:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أحيت 84 مدينة في نحو ثلاثين دولة مظاهرات يوم القدس العالمي في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك.

ووصلت إلى وكالات الانباء، دعوات من

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