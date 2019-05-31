2019/05/31 | 21:21
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مسيرات وتظاهرات في نينوى للتنديد بالاحتلال الصهيوني .. تقرير محمود الصوفي) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: qAe33hi0rT8
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مسيرات وتظاهرات في نينوى للتنديد بالاحتلال الصهيوني .. تقرير محمود الصوفي) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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