2019/05/31 | 21:21
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العرضحالجي| تكبر فرحتي بعيني ... من أشوف الدنيا بعيونك) نشر أولاً على موقع (ام بي سي العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: rk4qdN2YZO4
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العرضحالجي| تكبر فرحتي بعيني ... من أشوف الدنيا بعيونك) نشر أولاً على موقع (ام بي سي العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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