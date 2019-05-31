التحالف الدولي يعترف بقتل 1300 مدني في العراق وسوريا بالخطأ

2019/05/31 | 21:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس أقر التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، الجمعة، بمقتل أكثر من 1300 مدني “دون قصد”، في غارات شنها في سوريا والعراق منذ بدء عملياته للقضاء على تنظيم “داعش” الإرهابي عام 2014.وأشار التحالف الدولي في بيان إلى أنه شن 34.502 غارة بين اب عام 2014 ونهاية نيسان الماضي.وبيّن التحالف أنه:

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