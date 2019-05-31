2019/05/31 | 21:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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بالصور - إخماد الحريق في قضاء الحمدانية!
الجمعة
31
ايار
2019 :
09:09 pm
47
تم إخماد الحريق في قضاء الحمدانية وكان الخسائر كبيرة جدا للمزارعين
مئات الدونمات من الحنطة
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ملاحظة: لطفا التعليق يخضع لمراجعة الادارة قبل النشر.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور - إخماد الحريق في قضاء الحمدانية!) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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