2019/05/31 | 21:25

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بالصور - إخماد الحريق في قضاء الحمدانية!

الجمعة

31

ايار

2019 :

09:09 pm

47

تم إخماد الحريق في قضاء الحمدانية وكان الخسائر كبيرة جدا للمزارعين

مئات الدونمات من الحنطة

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