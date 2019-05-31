خرائط “غوغل” تزيد خطر الإصابة بألزهايمر!

2019/05/31 | 21:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة… حذر خبير من أن أجهزة الملاحة عبر الأقمار الصناعية مثل خرائط “غوغل”، يمكن أن تدمر أدمغة الناس وقد تساهم في تطوير مرض ألزهايمر.وقال ديفيد باري، الخبير والدبلوماسي البريطاني السابق، إن البشر قد طوروا إحساسا حادا بمحيطهم ومكانهم في العالم على مدى مئات الآلاف من السنين، لكنه تلاشى الآن مع استيلاء التكنولوجيا عليه.وأوضح […]

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