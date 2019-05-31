2019/05/31 | 21:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائبة: لا نسمح لأبو مازن أو غيره بالتدخل بشؤون الأنبار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/05/31 | 21:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائبة: لا نسمح لأبو مازن أو غيره بالتدخل بشؤون الأنبار) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائبة: لا نسمح لأبو مازن أو غيره بالتدخل بشؤون الأنبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).