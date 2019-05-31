الكربولي يرد على

2019/05/31 | 21:43

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

اعتبرت النائب أبتسام الدرب، اليوم الجمعة (31 آيار 2019)، ما صرح به النائب احمد الجبوري- ابو مازن من خلال قناة العهد الفضائية يمثل تدخلا "غير مقبول بشؤون محافظة الانبار وأستفزازا" غير مبرر.

وأكدت عضو مجلس النواب عن م

بغداد اليوم - كركوك

رد الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، اليوم الجمعة، عن اتهام الكرد بالوقوف خلف تفجيرات محافظة كركوك، من أجل عودة قوات البيشمركة اليها.

وقال القيادي في الحزب، ماجد شنكالي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "اته

بغداد اليوم _ ذي قار

كشف عضو مجلس محافظة ذي قار حسن الوائلي، اليوم الجمعة، عن توفر أدلة "قطعية" تُدين المحافظ يحيى الناصري بالفساد المالي والإداري "لم تتوفر سابقًا"، فيما رجح إقالته بناءً عليها.

وقال الوائلي، في حديث خص به (

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