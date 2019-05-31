محافظ نينوى يكشف عائدية الجندي “المتحرش” وتاريخ الواقعة

2019/05/31 | 21:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أكد محافظ نينوى منصور المرعيد, الجمعة, أن قيادة العمليات

أبلغته بأن المتهم المتحرش بالطفل الذي أظهره مقطع الفيديو, هو أحد مقاتلي الفرقة

20/لواء 60 في الجيش العراقي.

وقال المرعيد في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه

إن “قيادة العمليات أبلغتنا أن الجندي الذي ظهر في الفيديو وهو يتحرش بطفل قاصر،

هو أحد مقاتلي (الفرقة 20 جيش عراقي / لواء 60).

واضاف أن “الحادثة وقعت عام 2018 وتمت إحالة الجندي إلى الجهات

المختصة ليحاكم بسبب جريمته التي تنتهك حقوق الإنسان وكذلك إساءته لسمعة الجيش العراقي”.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني في وقت سابق من اليوم الجمعة،

اعتقال عناصر الجيش الذين ظهروا في مقطع مرئي وهم يقومون بأعمال وممارسات مخلّة.

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