قياس الوزن بشكل يومي يساعد في تخفيف الوزن!

2019/05/31 | 22:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

توصّل باحثون أميركيون إلى أنّ قياس الوزن بشكل يوميّ يمكنه أن يساعد في الحفاظ على الوزن والوقاية من السمنة، خاصّة في فترات العطلات،

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