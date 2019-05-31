إندلاع 189 حريقاً في الحقول خلال 22 يوماً

2019/05/31 | 22:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، أن 189 حريقاً اندلع في المحاصيل الزراعية خلال 22 يوماً من شهر أيار الجاري.

وقالت المديرية في بيان إن "موقف حرائق المحاصيل الزراعية من تاريخ ٨/٥/٢٠١٩ لغاية ٣٠/٥/٢٠١٩ في عموم العراق، بلغت 189 حادثة".وأضافت أن "المساحة المحترقة بلغت ١٥٨٦٦ دونما، فيما بلغت المساحة المنقذة ٤١١٧١٨ دونما".وكانت حرائق كبيرة، ألتهمت على مدى الأسابيع القليلة الماضية، مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في مناطق مختلفة من العراق، ولم تتمكن السلطات من معرفة منفذيها حتى الآن.وأتت النيران على مئات الدونمات من الأراضي الزراعية في محافظات صلاح الدين ونينوى وديالى وكركوك، فيما كان المزارعون يستعدون لموسم الحصاد.وتؤكد وزارة الزراعة أن الحرائق التي أندلعت مؤخراً "ممنهجة" وتستهدف ثروة البلاد الوطنية، فيما تشير إلى أن تحقيقاتها مستمرة للكشف عن الجهات التي تقف خلفها.فيما قال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي الثلاثاء الماضي، ان "حرائق محاصيل الحبوب ليست كلها اعمالا عدوانية بل اغلبها بسبب بعض الخلافات وبسبب ارتفاع درجات الحرارة" مشيراً الى ان "الكميات التي احترقت ليست بالكبيرة جدا، وهذا يحصل غالبا وفي معظم دول العالم في موسم الحرارة الشديدة وهي معدلات متواضعة مقارنة بالدول الاخرى".انتهى

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