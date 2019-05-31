تركيا: التفجيرات الجبانة لا يمكن ان تقوض أمن كركوك

2019/05/31 | 22:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعربت تركيا عن تعازيها للشعب العراقي في ضحايا سلسلة تفجيرات ضربت مدينة كركوك.

وأعربت الخارجية التركية في بيان لها، الجمعة، عن أسفها إزاء وقوع قتلى وجرحى في التفجيرات التي وقعت بكركوك.وقالت: "ندين بشدة هذه الهجمات الإرهابية البشعة، التي استهدفت ثقافة التعايش السلمي بين الجماعات العرقية والدينية المختلفة، ونقدم تعازينا للشعب العراقي الصديق والشقيق".ودعت بالرحمة للضحايا وتمنت الشفاء العاجل للجرحى.وأعربت الخارجية عن ثقتها الكاملة بأن مثل هذه الهجمات الجبانة لا يمكن أن تقوض الإرادة التي أظهرها الشعب في كركوك حيال العيش بسلام وأمن والمساهمة بازدهار واستقرار العراق.وكانت 6 عبوات ناسفة انفجرت في محافظة كركوك مساء أمس الخميس واسفرت عن استشهاد شخصين واصابة 38 آخرين.انتهى

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