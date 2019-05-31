الإتحاد الوطني يتبرأ من كريم

2019/05/31 | 22:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلن عضو قيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، ان نجم الدين كريم لم يعد له اي علاقة بالاتحاد الوطني ويقول: "لا نحبذ ان يكون عليه تهما بالفساد، الا ان المحكمة ستحسم ذلك".

وقال رهبر سيد برايم العضو القيادي في الاتحاد الوطني انه "لم يعد لنجم الدين كريم اي صلة بالاتحاد الوطني وهي منتهية داخل الاتحاد".من جانبه قال مصطفى جاورش العضو القيادي في الاتحاد الوطني، ان "نجم الدين كريم لم يعد له اي علاقة بالاتحاد الوطني وتم طرده".وتأتي تصريحات القياديين في الاتحاد الوطني في وقت قال سعدي احمد بيره عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني في وقت سابق قوله، ان "علاقة نجم الدين انقطعت الى حد ما بالاتحاد الوطني ويبقى ذلك على مؤتمر الحزب، اما بانهاء عضويته في الاتحاد الوطني او تمديدها".واعتقلت السلطات الامنية نجم الدين كريم محافظ كركوك السابق في مطار بيروت الدولي قبل عدة ايام.



وقال مصدر سياسي، ان "شكاوى عديدة مسجلة ضد نجم الدين كريم، وهو مطلوب للقضاء العراقي، وفق مذكرة اعتقال صادرة عن الانتربول".وكان نجم الدين كريم قد ترك كركوك بعد احداث 16 تشرين الثاني 2017، واستقر باربيل ، فيما قرر المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني في 16 شباط 2019، ابعاده باغلبية الاصوات، اذ كان من اعضاء مكتبه السياسي.انتهى

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