أفغانستان: مقتل 9 أشخاص وإصابة 4 جنود أمريكيين في كابل

2019/05/31 | 22:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر متحدث باسم القوات الأمريكية في أفغانستان، أن السيارة اصطدمت بقافلة أمريكية، وأصيب أربعة جنود بجروح بسيطة.من جهته قال مصدر أمني أفغاني إن نحو تسعة أشخاص قتلوا وأصيب ستة آخرون بالانفجار دون أن يعطي تفاصيل إضافية ..هذا وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم. انتهى.ص.هـ.ح.

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