2019/05/31 | 22:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال بيسكوف إن من الضروري أن يوقف الإرهابيون إطلاق النار على الأهداف المدنية التي يتواجد فيها العسكريون بمن في ذلك في قاعدة حميميم، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن هذه هي مسؤولية الجانب التركي وفق الاتفاقات التي تم التوصل إليها في سوتشي. انتهى.ص.هـ.ح.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكرملين: من الضروري وقف إطلاق النار في إدلب وهذه مسؤولية تركيا) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكرملين: من الضروري وقف إطلاق النار في إدلب وهذه مسؤولية تركيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).