الحرس الثوري: لو كنا في اليمن لسيطر الحوثيون على الرياض

2019/05/31 | 22:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس قال نائب قائد الحرس الثوري، الأميرال علي فدوي، إن بلاده تدعم الحوثيين في اليمن بكل ما تستطيع، إذ إن ذلك واجب فرضه القرآن، على حد قوله.وأضاف فدوي في مقابلة على التلفزيون الإيراني أن ما يمنع إرسال قوات إيرانية إلى اليمن كما يحصل في سوريا هو الحصار المفروض على اليمن”.وتابع “نحن

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