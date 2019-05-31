الفهداوي على النائب الجبوري اعادة الاموال المختلسة من موازنة صلاح الدين قبل ان يفكر في أفساد الأنبار .

2019/05/31 | 22:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عدت عضو لجنة النزاهة البرلمانية ( النائب نهلة الفهداوي ) تصريحات النائب أحمد عبدالله الجبوري حول تغيير محافظ الانبار بأنها تصريحات غير مسؤولة .

وأكدت النائب الفهداوي في بيان ، من يدعي بالتغيير والاصلاح والتمدد علية ان لا ينسى ان يعيد المبالغ المختلسة من ميزانية محافظة صلاح الدين لأعادة أعمارها و صون كرامة أهلها وأعادة نازحيها لمناطق العلم ويثرب وبلد بدلا" من الهروب الى الامام لتخريب ما تم أعماره في محافظتنا الأنبار .

وطالبت عضو مجلس النواب عن محافظة الأنبار السيد النائب احمد الجبوري الكف عن أدعاءاته بالزعامة وعدم التدخل بشؤون محافظة الأنبار .

المكتب الاعلامي للنائبه

نهلة الفهداوي

لجنة النزاهة النيابية

31 آيار 2019

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