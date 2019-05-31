2019/05/31 | 22:14

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الغانمي: الشخص الذي اساء للجيش بالفيديو نقل إلى بغداد وسينال اقصى العقوبات

بغداد اليوم _ بغداد

وصف النائب محمد الكربولي، اليوم الجمعة، عضو مجلس النواب عن صلاح الدين أحمد الجبوري "أبو مازن" بـأنه "فاشل ترك محافظته للخراب والانفلات وسوء الخدمات".

وكتب الكربولي في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر&qu

بغداد اليوم- بغداد

اعتبرت النائب أبتسام الدرب، اليوم الجمعة (31 آيار 2019)، ما صرح به النائب احمد الجبوري- ابو مازن من خلال قناة العهد الفضائية يمثل تدخلا "غير مقبول بشؤون محافظة الانبار وأستفزازا" غير مبرر.

وأكدت عضو مجلس النواب عن م

بغداد اليوم - كركوك

رد الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، اليوم الجمعة، عن اتهام الكرد بالوقوف خلف تفجيرات محافظة كركوك، من أجل عودة قوات البيشمركة اليها.

وقال القيادي في الحزب، ماجد شنكالي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "اته

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