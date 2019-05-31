البرلمان البريطاني يستضيف ناجية ايزيدية الشهر المقبل

2019/05/31 | 22:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ خيري علي ابراهيم قالت الناشطة البريطانية “آن نورونا” و هي مؤسسة لمنظمة دعم الأيزيديين في الحالات الطارئة واختصارها YES، أن البرلماني البريطاني سيستضيف ناجية ايزيدية في أواخر الشهر المقبل لاستماع إلى شهادتها و تسليط الضوء على قضية الأيزيديين و معاناتهم .“نورونا” اوضحت في حديث ل”ايزيدي 24″ ، أن الدعوة اتت […]

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