2019/05/31 | 22:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صلاح الدين/ خطوة برس اعلنت قيادة عمليات سامراء، اليوم الجمعة، من القبض على 6 مطلوبين والعثور على عبوات ناسفة ضمن عملية تفتيش ضمن مناطق عملياتها.وقال اعلام القيادة في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “قوة من عمليات سامراء نفذت واجب تفتيش وتطهير في منطقة الكارات شمال سامراء ضمن قاطع المسؤولية، تمكنت فيه

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 6 مطلوبين والعثور على عبوات ناسفة في سامراء وكالة خطوة برس.

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