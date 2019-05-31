2019/05/31 | 22:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / الكمارك : إعادة إصدار إرسالية مواد منزلية وأحذية مخالفة لشروط الإستيراد

31/05/2019 22:25:00 PM |

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واع / بغداد / ز .ا

أعلنت السلطة الكمركية في مركز كمرك ام قصر الجنوبي في البصرة ،الجمعة، عن إعادة إصدار إرسالية مواد منزلية وأحذية محملة على متن حاوية حجم ٤٠ قدمت بسبب مخالفتها لشروط الإستيراد.

وذكر بيان لـ الهيئة العامة للكمارك تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) أن "إعادة الأصدار، جاءت كون الارسالية وردت بدون أوراق رسمية وهو ما يخالف ضوابط وتعليمات الاستيراد وإن إجراءات الأعادة تمت وفقا للقوانين والتعليمات النافذة".

يذكر ان الهيئة العامة للكمارك تعلن بشكل مستمر عن ضبط واعادة اصدار مواد مختلفة يتم كشفها في مراكزها الكمركية تمنع من خلالها دخول المواد المخالفة لشروط وضوابط الإستيراد

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