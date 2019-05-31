عراقيون يغزون حساب قاضي محكمة “كاس”

2019/05/31 | 22:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

تعرض حساب قاضي محكمة النزاعات الرياضية “كاس”،

ماوريتسيو فريتاس، على “فيسبوك”، الى غزو من قبل الجماهير الرياضية العراقية،

بعد انتهاء جلسة المحكمة بين المعترضين واتحاد الكرة اليوم الحمعة.

رواد صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، نشروا صفحة القاضي البرازيلي

وزوجته، وحثوا الجماهير على التعليق ومراسلته من أجل التأثير عليه واصدار الحكم لصالح

المعترضين بقيادة عدنان درجال.

ومن المؤمل أن تصدر المحكمة حكمها النهائي نهاية شهر آب المقبل.

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