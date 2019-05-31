إعادة عاملي

2019/05/31 | 22:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مدير شركة نفط البصرة احسان عبد الجبار اليوم الجمعة، الاتفاق مع شركة اكسون موبيل على عودة عامليها إلى حقل غرب القرنة داخل المحافظة.

وقال عبد

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