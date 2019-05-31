بعد توقف الخط الناقل فيهما.. الكهرباء تعلن إعادة تجهيز الطاقة لنينوى والموصل

2019/05/31 | 22:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية الشمالية عصر اليوم الجمعة، إعادة الخط الناقل شرق الموصل، مشيرة الى اعادة استقرار تجهيز الطاقة الكهربائية لمحافظتي نينوى وصلاح

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