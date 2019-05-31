مجلة فرنسية: البغدادي فر الى ليبيا وإستنفار في تونس

2019/05/31 | 22:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} في خضم التكهنات التي تحيط بمصير زعيم داعش أبو بكر البغدادي، كشفت مجلة فرنسية أن قائد التنظيم الإرهابي فر إلى ليبيا.

وقالت مجلة "جون أفريك" إن السلطات التونسية تعيش حالة من الاستنفار الأمني، بعدما وردت معلومات عن وجود البغدادي، في الجار الذي يعاني فوضى منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع معمر القذافي.وأوردت المجلة نقلا عن مصادر وصفتها بـ"الاستخباراتية"، أن تونس تلقت معلومات بشأن البغدادي من التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد داعش في كل من سوريا والعراق.وخلال الآونة الأخيرة، تحدث البغدادي في مقطع فيديو، في أول ظهور له منذ سنوات، وأثارت العودة المفاجئة إلى الساحة مخاوف بشأن "انبعاث" داعش على الرغم من خسارة آخر معاقله في سوريا.وبدا البغدادي جالسا داخل خيمة، وأمسك ملفات، ثم أكد مسؤولية داعش عن هجمات سريلانكا الدامية، وتوعد بالانتقام لعناصر داعش الذين جرى قتلهم أو اعتقالهم في عدد من مناطق العالم.وفي وقت سابق، ذكر موقع "تونيزي نيميريك" التونسي أن زعيم داعش لجأ إلى ليبيا بعدما مني مقاتلوه بهزيمة في قرية الباغوز، بمحافظة دير الزور، شمال شرقي سوريا، المعقل الأخير لهم.وذكر تقارير إعلامية، أن قوات بريطانية أجلت عددا من عسكرييها في ليبيا، بعدما تلقت معلومات عن احتمال وجود البغدادي في هذا البلد.ورغم إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، هزيمة داعش الذي لم يعد يسيطر على أي أراض، يقول متابعون إن المتشددين ما زالوا يؤثرون على عدد من الخلايا النائمة، وبوسعهم أن يحركوها في دول مختلفة.انتهى

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