بيان جديد لوزارة الدفاع عن الجندي المسيء

2019/05/31 | 22:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أصدرت وزارة الدفاع، بياناً جديداً عن الجندي المسيء الذي ظهر في مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر بيان للوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "بأمر من رئيس أركان الجيش الفريق اول الركن عثمان الغانمي، تم القاء القبض على الجندي الذي اساء الى الجيش العراقي من خلال ظهوره في مقطع فيديو، ونقل الى بغداد بغية اجراء التحقيق معه لينال أقصى العقوبات".واكد الغانمي بحسب البيان "على حسم التحقيق معه خلال خمسة أيام، ليكون عبرة لمن يفكر ان يسئ الى الجيش العراقي الباسل".وكانت خلية الإعلام الامني، أعلنت اليوم اعتقال الأشخاص {الجنود} المسيئين لسمعة الجيش العراقي.وذكر بيان للخلية تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "مديرية الاستخبارات العسكرية تعتقل الاشخاص الذين اسأوا لسمعة الجيش العراقي من خلال مقطع فديو مسرب على مواقع التواصل الاجتماعي بعد صدور توجيهات من قبل رئيس اركان الجيش".انتهى

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