إيزيديون ومسيحيّون من بعشيقة يمدّون جسوراً من المحبّة لقرى الشبك

2019/05/31 | 22:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل ضمن سلسلة برامج تعزيز التعايش بين مكوّنات بعشيقة ، إيزيديون ومسيّحيون يجولون قرى ناحية بعشيقة ويقيمون أنشطة مجتمعية لمدّ جسور المحبّة بين هذه المكونات ولتسليط الضوء على المناطق المهمّشة ، ولإعادة الثقة بين المكونات ضمن أنشطة مشروع مدّ الجسور بين مجتمعات نينوى.إنطلق النشاط في إحدى مدارس قرية الدراويش […]

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