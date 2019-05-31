القبض على شخص انتحل صفة ضابط برتبة مقدم بالداخلية في البصرة

2019/05/31 | 22:45

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة شرطة محافظة البصرة، الجمعة (31 ايار 2019)، القاء القبض على شخص انتحل صفة ضابط برتبة م...





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