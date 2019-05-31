7 وصفات في بيتك تعالج حصى الكلى

2019/05/31 | 23:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المعروف أن الحصى تتشكل في كلى الإنسان بسبب تكتل بعض المعادن والأملاح على شكل حبيبات صغيرة أو كبيرة فيها، وفي أحيان معينة تبقى الحصى

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