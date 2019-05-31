2019/05/31 | 23:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / المرعيد: حادثة الجندي المتحرش بالطفل القاصر وقعت عام 2018

31/05/2019 22:47:00 PM |

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واع / مكتب نينوى/ م .خ

اعلن محافظ نينوى منصور المرعيد، الجمعة، أن حادثة الجندي المتحرش بالطفل القاصر وقعت عام 2018.

وذكر بيان لـ المرعيد تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن "قيادة عمليات نينوى أبلغتنا أن الجندي الذي ظهر في الفيديو وهو يتحرش بطفل قاصر ، هو أحد مقاتلي ( الفرقة 20 جيش عراقي / لواء 60".

وأضاف أن "الحادثة وقعت عام 2018 وتمت إحالة الجندي الى الجهات المختصة ليحاكم بسبب جريمته التي تنتهك حقوق الانسان وكذلك إساءته لسمعة الجيش العراقي".

وتناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الخميس، مقطع فيديو يظهر منتسباً في الجيش بمحافظة نينوى وهو بوضع مخل مع آخرين، الأمر الذي أثار موجة استياء كبيرة.

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