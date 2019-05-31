رويترز: مواجهة أمريكية – صينية في قمة أمنية بسنغافورة

2019/05/31 | 23:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أفادت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الجمعة، بأنه من المتوقع أن تشتبك الولايات المتحدة والصين بشأن الدور الأمني العالمي المتزايد لبكين خلال قمة أمنية بآسيا مطلع الأسبوع.وقالت الوكالة البريطاينة إن التصعيد وارد رغم أن وزير الدفاع الصيني وي فنغ خه والقائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان أجريا محادثات “إيجابية” يوم الجمعة.

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