الحشد يعلن التوصل إلى نتائج بشأن منفذي العمليات الإرهابية في كركوك

2019/05/31 | 23:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن معاون قائد عمليات المقر المتقدم في محافظة كركوك آمر اللواء 16 في الحشد الشعبي نبيل البشيري، الجمعة، عن التوصل إلى نتائج بشأن منفذي العمليات الإرهابية التي استهدفت المحافظة ليلة امس الخميس، فيما أكد أن تلك العمليات لم تعكر صفو الأمن في المحافظة.وقال البشيري في بيان تلقته /المعلومة/ إن “الأوضاع الأمنية في محافظة […]

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